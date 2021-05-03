В Минске строится 151 дом, к июню введут более половины от годового плана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. В Минске сейчас строится 151 жилой дом общей площадью 1,8 млн квадратных метров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

В первом полугодии в Минске введут в эксплуатацию больше половины от запланированного на год – 63,9% жилья от годового задания.

"Наибольшие объемы строительства жилья отмечаются в Октябрьском, Московском и Центральном районах. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, возводится 39 домов, в том числе 37 с господдержкой", – рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Председатель Мингорисполкома поставил задачу активнее прорабатывать перспективный места под застройку, в том числе – в пригороде и городах спутниках.

Сейчас в Минске 21 дом со сверхнормативными сроками строительства, большинство в составе комплекса "Минск-Мир" (12 из 21 дома). Самый проблемный – "Грушевский посад". Сейчас долгострою подыскивают нового заказчика.

Дворы и дороги

Владимир Кухарев остался недоволен темпами ремонта дворовых проездов: из 154,7 тысячи квадратных метров на конец апреля выполнено меньше половины – 63,3 тысячи квадратных метров,а вот с озеленением придворовых территорий все хорошо: план по посадкам перевыполнен. Весной посадили 7,3 тысячи деревьев и 34 тысячи кустарников.

В центре внимания на совещании была и безбарьерная среда: из 23,9 тысячи подъездов пандусами оборудованы 5,7 тысячи. Из них после проверки выявили 888 пандусов, требующих ремонта.

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