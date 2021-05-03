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Минус 965 рублей и кредит на 10 тысяч: борисовчанин стал очередной жертвой «сотрудников банка»
03.05.2021 19:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У 37-летнего жителя Борисова мошенники похитили с банковской карты 965 рублей и оформили на него кредит в сумме 10 тысяч рублей. Об этом
Пострадавший сообщил милиции, что ему через Viber поступил звонок. Неизвестный представился работником службы безопасности банка и заявил, что была попытка снять с карты деньги. Борисовчанин по просьбе неизвестного установил на свой телефон приложение, благодаря которому мошенники смогли удаленно наблюдать за устройством.
Подозрения у мужчины возникли лишь тогда, когда неизвестный начал просить номер телефона его жены. Тогда он прервал беседу, но деньги с карты уже исчезли. Также на мужчину оформили кредит.
По заявлению борисовчанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 212 (Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса.
Сегодня также стала известна еще одна история, где люди поверили мошенникам и лишились денег. Семья из Гомеля
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Пострадавший установил на свой телефон приложение и лишился денег.
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