|
В Борисове ищут 45-летнего мужчину: больше недели неизвестно, где он
03.05.2021 20:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Борисове пропал 45-летний мужчина: он ушел из дома и не вернулся,
Пропал житель Борисова Максим Вячеславович Максимов. Мужчина 1975 года рождения вышел из дома 24 апреля, сейчас о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 45 лет, рост 160 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы прямые черные, глаза серо-голубые.
Был одет: рубашка серая в полоску, джемпер сине-серого цвета, куртка матерчатая синего цвета длиной до пояса, джинсы синего цвета.
Людей, у которых есть какая-либо информация о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 029 613-25-21 (ОДС Борисовского РУВД) и +375 29 323-96-29.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовчанин вышел из дома и не вернулся.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)