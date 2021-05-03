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В Борисове ищут 45-летнего мужчину: больше недели неизвестно, где он

03.05.2021 20:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Борисове пропал 45-летний мужчина: он ушел из дома и не вернулся, сообщает УВД Миноблисполкома.

Фото: УВД Минского облисполкома

Пропал житель Борисова Максим Вячеславович Максимов. Мужчина 1975 года рождения вышел из дома 24 апреля, сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 160 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы прямые черные, глаза серо-голубые.

Был одет: рубашка серая в полоску, джемпер сине-серого цвета, куртка матерчатая синего цвета длиной до пояса, джинсы синего цвета.

Людей, у которых есть какая-либо информация о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 029 613-25-21 (ОДС Борисовского РУВД) и +375 29 323-96-29.

 
 
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