ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Команда "Добрай раніцы, Беларусь!" на "Линии Сталина" расскажет о женщинах на войне

03.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О женщинах на войне расскажет одна из самых рейтинговых программ белорусского телевидения. Команда "Добрай раніцы, Беларусь!"  уже в эту пятницу, 7 мая,  переедет из студии "600 метров" на территорию историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Солдатские будни героинь Красной армии от всей команды ведущих утреннего шоу. Постановщики смогли реализовать военные эпизоды с исторической достоверностью. 

Рассказы о войне услышим из первых уст. В гостях у программы будет ветеран Великой Отечественной разведчик Геннадий Юшкевич. Кроме того, "Линия Сталина" станет и концертной площадкой. Песни военных лет прозвучат в исполнении звезд белорусской эстрады. Праздничный эфир смотрите 7  мая с 6 до 9 часов утра  на "Беларусь 1"



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О женщинах на войне расскажет одна из самых рейтинговых программ белорусского телевидения. Команда "Добрай раніцы, Беларусь!"  уже в эту пятницу, 7 мая,  переедет из...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жители Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов получили пасхальные подарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by