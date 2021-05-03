Источник материала: БT

О женщинах на войне расскажет одна из самых рейтинговых программ белорусского телевидения. Команда "Добрай раніцы, Беларусь!" уже в эту пятницу, 7 мая, переедет из студии "600 метров" на территорию историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Солдатские будни героинь Красной армии от всей команды ведущих утреннего шоу. Постановщики смогли реализовать военные эпизоды с исторической достоверностью.

Рассказы о войне услышим из первых уст. В гостях у программы будет ветеран Великой Отечественной разведчик Геннадий Юшкевич. Кроме того, "Линия Сталина" станет и концертной площадкой. Песни военных лет прозвучат в исполнении звезд белорусской эстрады. Праздничный эфир смотрите 7 мая с 6 до 9 часов утра на "Беларусь 1" .





