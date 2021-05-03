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Команда "Добрай раніцы, Беларусь!" на "Линии Сталина" расскажет о женщинах на войне
03.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О женщинах на войне расскажет одна из самых рейтинговых программ белорусского телевидения. Команда
Рассказы о войне услышим из первых уст. В гостях у программы будет ветеран Великой Отечественной разведчик Геннадий Юшкевич. Кроме того, "Линия Сталина" станет и концертной площадкой. Песни военных лет прозвучат в исполнении звезд белорусской эстрады. Праздничный эфир смотрите 7 мая с 6 до 9 часов утра на
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О женщинах на войне расскажет одна из самых рейтинговых программ белорусского телевидения. Команда "Добрай раніцы, Беларусь!" уже в эту пятницу, 7 мая, переедет из...
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