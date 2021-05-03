Жители Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов получили пасхальные подарки

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К его постояльцам пожаловали губернатор Минской области Александр Турчин вместе с Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополитом Вениамином. В такой холодный день встреча с теми, кто нуждается в заботе, получилась действительно теплой. Этому поспособствовали и разговоры за чашкой чая, а также особенное - духовное - слово. Гости ознакомились с условиями проживания престарелых и проведением досуга, а также вручили каждому пасхальные подарки. Угощения от Белорусской православной церкви, а от Минского облисполкома сертификат на улучшение бытовых условий Логойского дома-интерната.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:



Нам нужно все сделать, чтобы условия пребывания были максимально комфортные. Часть ремонтных работ была в 2019 году закончена. Но либо в этом, либо в следующем году мы запланируем денежные средства, чтобы поставить точку в этом вопросе. И сегодня постояльцы поднимали разные проблемы бытового уровня. Мы их постараемся решить.



Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:



Естественно, нужно помогать людям, нести людям радость Пасхи и оказывать помощь тем, кто имеет меньшие возможности. Праздник Пасхи нас к этому призывает. И хотелось бы, чтобы сегодняшнее такое доброе начинание распространилось как можно шире и, начавшись с центрального региона, проникло во все точки нашей страны.



Только в Минской области благотворительная акция "Подари радость ближнему" охватит более 4 тысяч человек. Среди них и дома-интернаты для детей-инвалидов и с особенностями развития по всей Минской области. Активное участие в добром деле принимают и представительницы Белорусского союза женщин.





