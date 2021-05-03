Сотрудники МЧС помогают справиться с последствиями ненастья

Источник материала: БT

Поваленные деревья, светофоры и поврежденные авто. Спасатели помогают справиться с последствиями шквалистого ветра в столице. Порывы местами достигают 15-20 метров в секунду. Несколько деревьев попало на проезжую часть. Чтобы их распилить и быстро убрать, на место выезжали сотрудники МЧС. Обошлось без пострадавших. Чтобы предотвратить происшествия, спасатели рекомендуют не парковать авто вблизи деревьев и старых конструкций.