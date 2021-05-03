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Сотрудники МЧС помогают справиться с последствиями ненастья
03.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поваленные деревья, светофоры и поврежденные авто. Спасатели помогают справиться с последствиями шквалистого ветра в столице. Порывы местами достигают 15-20 метров в секунду. Несколько деревьев попало на проезжую часть. Чтобы их распилить и быстро убрать, на место выезжали сотрудники МЧС. Обошлось без пострадавших. Чтобы предотвратить происшествия, спасатели рекомендуют не парковать авто вблизи деревьев и старых конструкций.
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Поваленные деревья, светофоры и поврежденные авто. Спасатели помогают справиться с последствиями шквалистого ветра в столице. Порывы местами достигают 15-20 метров...
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