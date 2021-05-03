Малышка из Бреста может получить укол ценой в 2 млн долларов. Большую часть суммы оплатит «Савушкин продукт»

Источник материала: Tut.by

Малышка из Бреста, для которой собирали деньги на дорогой препарат Zolgensma, кажется, получит лекарство. По словам родителей, недостающую сумму (а это более полутора миллионов долларов) пожертвует на лечение девочки «Савушкин продукт», где работают родители девочки.



Фото: instagram.com/arina_rud_sma

Арине Рудницкой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 2-го типа», когда ей было чуть больше года. Это заболевание, при котором постепенно атрофируются мышцы и люди сперва теряют способность двигаться, а после — дышать и глотать.

В мире существует несколько способов лечения СМА, и один из них — укол препарата Zolgensma. Он производится швейцарской компанией Novartis и может остановить прогрессирование болезни.

Укол необходимо сделать один раз до того, как ребенку исполнится 2 года, но его цена очень высока: больше 2 млн долларов. Родители Арины начали сбор средств на лекарство в начале января 2021, и за пять месяцев им удалось собрать чуть больше 15% от необходимой суммы.

Но сегодня сбор закрыли. Мать девочки Екатерина Рудницкая рассказала, что недостающую сумму — около 80% стоимости препарата — пообещал предоставить «Савушкин продукт». Родители — сотрудники этого предприятия. Как сообщили родители, укол должны доставить в Беларусь, а сделают его в РНПЦ «Мать и дитя». Родители надеются, что это произойдет до конца мая. После этого маленькой Арине предстоит реабилитация.

В декабре укол Zolgensma впервые в Беларуси получила маленькая Даша Шепетовская — она выиграла его в лотерею. А в апреле такой же укол получила София Жагунь.

На данный момент в мире существует несколько препаратов, способных остановить развитие спинальной мышечной атрофии, но ни один из них в Беларуси не доступен , хотя в лечении нуждаются более 80 детей и 60 взрослых.

«Савушкин продукт» — один из крупнейших белорусских производителей молочной продукции. Основной владелец — Александр Мошенский, номер один в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника».