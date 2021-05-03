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Малышка из Бреста может получить укол ценой в 2 млн долларов. Большую часть суммы оплатит «Савушкин продукт»
03.05.2021 21:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Малышка из Бреста, для которой
Арине Рудницкой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 2-го типа», когда ей было чуть больше года. Это заболевание, при котором постепенно атрофируются мышцы и люди сперва теряют способность двигаться, а после — дышать и глотать.
В мире существует несколько способов лечения СМА, и один из них — укол препарата Zolgensma. Он производится швейцарской компанией Novartis и может остановить прогрессирование болезни.
Укол необходимо сделать один раз до того, как ребенку исполнится 2 года, но его цена очень высока: больше 2 млн долларов. Родители Арины начали сбор средств на лекарство в начале января 2021, и за пять месяцев им удалось собрать чуть больше 15% от необходимой суммы.
Но сегодня сбор закрыли. Мать девочки Екатерина Рудницкая рассказала, что недостающую сумму — около 80% стоимости препарата — пообещал предоставить «Савушкин продукт». Родители — сотрудники этого предприятия. Как сообщили родители, укол должны доставить в Беларусь, а сделают его в РНПЦ «Мать и дитя». Родители надеются, что это произойдет до конца мая. После этого маленькой Арине предстоит реабилитация.
В декабре укол Zolgensma впервые в Беларуси
На данный момент в мире существует несколько препаратов, способных остановить развитие спинальной мышечной атрофии, но ни один из них в Беларуси
«Савушкин продукт» — один из крупнейших белорусских производителей молочной продукции. Основной владелец —
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Малышка из Бреста может получить укол ценой в 2 млн долларов. Большую часть суммы оплатит «Савушкин продукт»
Арине Рудницкой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 2-го типа», когда ей было чуть больше года.
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