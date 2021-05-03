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Синоптики на вторник объявили оранжевый уровень опасности
03.05.2021 21:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 4 мая из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«4 мая во многих районах и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили синоптики.
Напомним, оранжевый уровень опасности был объявлен и на
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 4 мая из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
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