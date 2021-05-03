Сергей Пархоменко назвал Александра Лукашенко хранителем баланса

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Сергей Пархоменко, широко известный как Серега, поделился мнением о том, что произошло в Беларуси в августе 2020 года, а также рассказал, что он имел в виду, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса. В эксклюзивном интервью АТН затронули и главные угрозы для независимости современных государств. Кто сегодня заказывает музыку в большой политике? И почему это касается каждого? Все подробности смотрите в интервью.

Интервью с Сергеем Пархоменко смотрите на YouTube-канале АТН.