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Сергей Пархоменко назвал Александра Лукашенко хранителем баланса
03.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сергей Пархоменко, широко известный как Серега, поделился мнением о том, что произошло в Беларуси в августе 2020 года, а также рассказал, что он имел в виду, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса. В эксклюзивном интервью АТН затронули и главные угрозы для независимости современных государств. Кто сегодня заказывает музыку в большой политике? И почему это касается каждого? Все подробности смотрите в интервью.
Интервью с Сергеем Пархоменко смотрите на
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Сергей Пархоменко, широко известный как Серега, поделился мнением о том, что произошло в Беларуси в августе 2020 года, а также рассказал, что он имел в виду, когда...
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