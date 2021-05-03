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Эти люди планировали убийство Президента, его семьи и десятков человек. А затем хаос и дележку страны. Были наготове и по сути боевые отряды. Вспомним арсенал той же банды Автуховича и других группировок на территории Беларуси. Как выяснили оперативники ГУБОПиК, вся страна оказалась опутана сетью боевиков, обученных за рубежом и имеющих опыт уличных войн.

Имена и лица анархистского движения прямо сейчас готова показать Людмила Гладкая в нашей авторской рубрике "Площадка" .

Подготовка к выборам в Беларуси велась с 2017 года. Анархисты уже тогда говорили, что будет "очень горячий год".

Оперативники ГУБОПиК вычислили законспирированную сеть связанных между собой анархистских группировок. Были взращены готовые боевики, лидеры террористических организаций. Идеология, методы, структура, тактика именно террористических группировок. Благодаря современным технологиям группировок куда более опасных, чем прежде.

Они готовы к радикальным действиям, имеют четкую иерархию, роли, организацию. Достаточно было отдать приказ. Ниточки от каждого регионального движения вели в Минск.







Во главе стояло "Революционное действие" - одна из самых радикальных группировок, ее цель - свержение власти силовым путем.

Одна из ключевых фигур - Роман Халилов. 12 раз привлекался к административной ответственности

Одна из ключевых фигур - 29-летний Роман Халилов. Жил в Минске. 12 раз привлекался к административной ответственности. Работал в IT-компаниях, создавая программы и системы шифрования, параллельно администрируя в телеграм-канал "Революционное действие". Там обсуждали, как надо бороться с властью, учили делать и применять оружия, учили убивать. Призывали к уличным беспорядкам, блокировке дорог, другим диверсиям. Неуверенных брали на слабо. Обеление преступников - тоже норма.







Халилов завербовал и втянул в движение не одного человека. Вербовка через соцсети, потом личное "собеседование". Так, к примеру, в группе появился некто Гаевский. Ему 21 год, жил в Минске. Он исполнитель многих акций в столице и в других регионах страны, а также за границей. Крайне агрессивен. Сейчас арестован, проходит обвиняемым по уголовному делу, в том числе за участие в уличных беспорядках в Минске 9 и 10 августа 2020 года. Ранее в отношении Гаевского и еще одного анархиста было возбуждено дело. Сейчас в отношении обоих собраны материалы о причастности к разжиганию социальной вражды. Гаевский тоже имеет отношение к IТ-сфере, создавал интернет-приложения.

Сам Халилов, по оперативной информации, сейчас в Киеве. Открыл там "спортивный кружок" по самообороне.

Силовой ресурс анархии, который собирались задействовать при попытке беломайдана, - группировки вроде банды известного анархиста Олиневича. Их задержали рядом с Украиной осенью прошлого года. В биографии участников судимость за экстремистские преступления, объявление в розыск, киевский Майдан, депортация в Беларусь, задержание с самодельной взрывчаткой. Группировка готовилась, вооружалась, умела обращаться с оружием, делала тайники.

Еще один анархист, включенный в эту сеть, Францкевич. В 2011 осужден к 3 годам колонии, освободился, уехал в Украину. Недавно был депортирован с формулировкой "представляет угрозу нацбезопасности Украины". Свою подрывную деятельность продолжил здесь, именно он инициировал создание ряда телеграм-каналов. Был одним из тех, кто взращивал в головах молодежи идеи радикальных группировок. Активно призывал к беспорядкам и координировал их.

Еще один факт из биографии. Олиневич, Францкевич и небезызвестный анархист Дедок в 2011 году были осуждены за серию поджогов, вандализм, знаменитую атаку с коктейлями Молотова на здание посольства России в Минске. До этого в 2009 году у здания Минобороны развернули транспаранты, на территорию министерства полетела дымовая шашка. И это далеко не единственные группировки, созданные под черными знаменами.







Установлен и такой факт: лидеры групп выезжали для обучения в страны Евросоюза, тренировались на протестах во Франции, Украине, Греции. Получали инструкции из-за рубежа, к примеру, о том, как реанимировать затухающие белорусские протесты.

Организация "Революционное действие" является частью мирового анархистского движения против государственной власти. По материалам ГУБОПиК следователи возбудили уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней. Фигуранты - более 10 лидеров и участников анархистского движения, еще столько же будут объявлены в розыск. Силовики и в этот раз сработали четко.