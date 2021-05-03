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Продолжает будоражить медиапространство фильм коллег-журналистов "Убить Президента". Всевозможные информационные ресурсы оппозиционного толка активизировались в попытках сместить акценты. Дескать, показанное в фильме нельзя рассматривать всерьез. А аудио- и видеодоказательства переговоров группы людей о планах убить Президента, его семью и некоторых чиновников и о военном захвате власти - это всего лишь запись бесед какого-то кружка по интересам, ничего серьезного. Что ж, подобные утверждения, во-первых, дают исчерпывающую характеристику самим оппозиционным ресурсам и тому, чем они занимаются в информационном пространстве Беларуси на западные деньги. А во-вторых, в фильме почти нет авторских интерпретаций. Только факты, которые показывают, как группа людей открытым текстом планирует кровавый переворот и подтверждает это конкретными действиями. Кроме того, есть их последующие признания и даже комментарии по этому поводу. Напомним эти фрагменты (видео).