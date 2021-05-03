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Для журналистов большая удача лично пообщаться с теми, кто сражался за мирное небо, кто ушел на фронт совсем юным, рисковал своей жизнью в боях, и, конечно, ликовал вместе со всеми в тот самый победный день. Уже после они заново строили разрушенные города, создавали семьи и спустя годы жили в совсем другой Беларуси, которую любят всем сердцем. Агентство теленовостей подготовило проект "Наши герои" - о людях, которые сумели защитить свою страну и очень надеются, что будущее поколение не подведет. Героем первой серии стал участник операции "Багратион" Михаил Шашков (видео).