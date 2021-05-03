ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проект АТН "Наши герои" - о людях, сумевших защитить Родину

03.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Для журналистов большая удача лично пообщаться с теми, кто сражался за мирное небо, кто ушел на фронт совсем юным, рисковал своей жизнью в боях, и, конечно, ликовал вместе со всеми в тот самый победный день. Уже после они заново строили разрушенные города, создавали семьи и спустя годы жили в совсем другой Беларуси, которую любят всем сердцем. Агентство теленовостей подготовило проект "Наши герои" - о людях, которые сумели защитить свою страну и очень надеются, что будущее поколение не подведет. Героем первой серии стал участник операции "Багратион" Михаил Шашков (видео).

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для журналистов большая удача лично пообщаться с теми, кто сражался за мирное небо, кто ушел на фронт совсем юным, рисковал своей жизнью в боях, и, конечно, ликовал...
 
Новости дня
Новости общества
 
Малышка из Бреста может получить укол ценой в 2 млн долларов. Большую часть суммы оплатит «Савушкин продукт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by