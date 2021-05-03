Семья из Гомеля перевела телефонным мошенникам 67 тысяч рублей

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Для этого 32-летняя женщина взяла кредиты в четырех банках, а также перевела сбережения мужа в иностранной валюте. Инцидент произошел еще в конце апреля. На мобильный телефон в мессенджере позвонили гомельчанке и сообщили, что ее интернет-банкинг взломан, кто-то пытается оформить кредиты. Но в банке это якобы увидели и тут же подключили службу безопасности. Та в свою очередь сообщила об этом "правоохранителям". Чтобы установить и задержать мошенников, нужна помощь женщины. В течение последующих дней гомельчанка обошла несколько банков.

Артем Дубровский, сотрудник ОИОС УВД Гомельского облисполкома:



Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества организованной группы. Милиция предупреждает, что случаев телефонного мошенничества не стало меньше. Звонки осуществляются с помощью мессенджеров. Злоумышленник в разговоре представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и просит предоставить информацию о банковской платежной карте либо другие личные данные.





