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Умер актер Жан Мельников
03.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня стало известно о смерти актера Жана Мельникова. Это трагическое известие обнародовал сын артиста. Мельников запомнился зрителям по своей роли в картине "Весна на Заречной улице", где сыграл друга главного героя. В послужном списке актера также фильмы "Педагогическая поэма" и "Восемнадцатилетние". Жан Александрович 67 лет проработал в Днепропетровском драматическом театре, директором и режиссером которого являлся последние годы. Мельников был народным артистом Украины и в меру сил боролся за сохранение культурных связей между славянскими республиками бывшего СССР.
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Сегодня стало известно о смерти актера Жана Мельникова. Это трагическое известие обнародовал сын артиста. Мельников запомнился зрителям по своей роли в картине...
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