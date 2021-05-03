Послы Великобритании и Канады выразили поддержку независимым СМИ в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Во Всемирный день свободы печати, который отмечается 3 мая, послы Великобритании и Канады в Беларуси Джеки Перкинс и Лесли Скэнлон выступили с обращением в поддержку белорусских независимых СМИ и журналистов.

«Свободная пресса лежит в основе демократического общества, а свобода высказываний — универсальное право человека, — говорит в обращении посол Великобритании Джеки Перкинс. — К сожалению, в некоторых частях мира свобода СМИ — не аксиома. За прошедший год мы наблюдали жесткое подавление независимых СМИ и журналистов Беларуси как способ заглушить их голоса и не позволить сообщать неудобную правду. Журналистов задерживают и помещают под стражу, их штрафуют и сдерживают. Независимые СМИ выдавливают из медиарынка, используя дискриминационные законы и административные инструменты».

Посол Великобритании отметила, что в этом году Беларусь еще больше опустилась в мировом «Индексе свободы прессы» и «стала самой опасной страной Европы для сотрудников СМИ».

По словам посла Канады Лесли Скэнлон, белорусское правительство «решило систематически переписывать законы, чтобы избавиться от СМИ, которые идут против официальной позиции властей». Также посол призвала белорусские власти «уважать фундаментальные права человека» и «создать условия, в которых независимые СМИ смогут работать в безопасности и без запугивания».

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. Он отмечается 3 мая. В этот день в 1991 году в африканском Виндхуке была принята декларация, в которой провозглашалось, что непременным условием свободы печати является наличие свободных, независимых и плюралистических средств информации.