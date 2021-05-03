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Буквально несколько дней отделяют нас от главного весеннего праздника, который по-прежнему для многих "со слезами на глазах". День Победы положил начало новой светлой и мирной жизни и стал самым долгожданным для тех, кто прошел дорогами войны. В эти дни по всей стране проходит немало мероприятий, посвященных этой особенной дате. Особенной потому, что даже спустя годы ее наполняют живые истории о судьбах героев. Сегодня одного из них чествовали в Витебске. Под окнами ветерана в его честь устроили парад. Для защитника Родины исполнили песни военных лет. Акция "Цветы Великой Победы" объединила всю страну, к местам памяти несут цветы, слова благодарности звучат в адрес ветеранов, чьи воспоминания с каждым годом становятся все ценнее. О народной памяти, которая живет, - Мария Тройнич.

Торжественный марш для одного солдата Великой Отечественной. Под окнами ветерана Федора Лисовского выстроился парад в честь защитника Родины. Звучат известные военные марши и, конечно, песня "День Победы", которая до слез растрогала и ветерана, и соседей.

Федор Лисовский, ветеран Великой Отечественной войны: Настолько доволен, что я прожил такую долгую жизнь, и что это недаром, и что есть люди, которые понимают меня и поддерживают.







В этом году ветерану Федору Лисовскому исполнился 101 год. Выпускник минометно-артиллерийского училища воевал на 4-м Украинском фронте, 2-м Белорусском, освобождал Польшу, брал Кенигсберг и, наконец, Берлин. Был дважды ранен. Говорит, что 9 Мая 1945 года до сих пор помнит в деталях. И несмотря на солидный возраст, часто встречается со школьниками, ведь они наследники Победы.

Илья Шалейников, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Беларуси: Очень уважаю тех, кто прошел это все, это было тяжелое время. Все ребята, которые здесь были, отдают ему дань огромного уважения.

Алексей Масальский, офицер по культурно-досуговой работе - начальник клуба 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Беларуси: Это традиция командования, мы уже не первый год участвуем. И мы рады, что мы, внуки и правнуки победителей, можем прикоснуться к этому и отдать дань уважения ветеранам.

Свои воспоминания о войне современному поколению передает и Давид Билинкис, участник Великой Отечественной. Когда началась война, ему было 13 лет.

Давид Билинкис, участник Великой Отечественной войны, житель г. п. Мачулищи: Молодежь у нас хорошая. Просто очень доверчивая, поэтому нужно им правильно объяснить, что хорошо, а что плохо. Помнить надо о той войне, когда люди отдавали жизнь за другого. Это самое дорогое, что есть в человеке - способность отдать жизнь за другого.







Сегодня Давид Билинкис стал одним из первых посетителей обновленного музея боевой славы в средней школе поселка Мачулищи. Музей отреставрировали ко дню Великой Победы. В экспозиции каски, фляжки, части снарядов, а также страницы из газет времен Второй мировой. Все это собрали жители Минского района. Экскурсии по обновленному музею будут проводить дети.

Ольга Малеева, учащаяся Мачулищанской средней школы имени героев Советского Союза Вдовенко И. Т. и Гомоненко Н. В.: У нас есть патриотические классы. Проводятся у нас классные часы с патриотической тематикой, отрабатываем строевой шаг, проводятся различные мероприятия. Сейчас проходит декада патриотической подготовки.

К областной патриотической акции "Быть достойными Победы!" присоединятся все школы, гимназии и колледжи Минской области. Пройдут тематические литературные гостиные, уроки памяти и игры-квесты на знание памятных дат военного времени.

О великом подвиге помнят во всех уголках страны. В Брестском районе школьники сегодня пришли на место страшных событий. Именно по этой тропе в августе 1942 году немецкие оккупанты провели 763 человек. Всех расстреляли. Среди убитых плененные красноармейцы, мирные жители и 400 детей, которые были узниками гетто.

Братская могила находится в лесу в нескольких километрах от деревни Лыщицы. Для местных жителей это место памяти и преклонения перед великим подвигом. Ведь именно здесь красноармейцы отдавали свои жизни ради мирного неба.

79 лет назад эту тишину разрезали выстрелы. А сегодня в честь героев звучит песня Победы.

О трагическом событии рассказывают на занятиях в местной школе. Поэтому черные страницы в истории малой родины знает каждый ученик.

Анастасия Базан, учащаяся средней школы д. Новые Лыщицы: С помощью полиции начали арестовывать местных жителей, сгоняли их сюда целыми семьями, по 10-15 человек, расстреливали и закапывали. Трагедия, которая здесь произошла, не должна быть забыта, мы помним об этой ситуации страшной.

Памятные мероприятия проведут и в других населенных пунктах страны. Республиканская патриотическая акция "Цветы Великой Победы" традиционно проходит в преддверии большого праздника. Когда в стране расцветают сады, для многих поколений они стали символом новых мирных побед суверенной Беларуси.

