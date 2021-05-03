ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В апреле число задержанных превысило три сотни человек

04.05.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Несмотря на определенный спад протестной активности, силовики в апреле задержали более трех сотен белорусов, 210 из которых были осуждены по административным делам.

Правозащитники сообщают, что в апреле было штрафовано 68 человек в общей сложности на 3 835 базовых величин (или 111 215 рублей). Еще 131 человек арестован на срок от 5 до 30 суток — в общей сложности  за месяц суды назначили 2059 суток ареста. Дела минимум 20 человек отправлены на доработку или прекращены из-за истечения срока давности правонарушения.

Правозащитники подчеркивают, что информация о числе задержанных может быть неполной: ее берут из открытых источников и формируют по данным обратившихся людей, однако это не дает гарантии того, что были зафиксированы все случаи.

Отметим, что в марте в стране наблюдался рост репрессий. Правозащитники сообщали, что в марте текущего года в Беларуси произошло 1 139 задержаний по политическим мотивам, из них в Минске – 841. Это больше, чем было в феврале

Больше всего задержаний произошло накануне Дня Воли, непосредственно 25 марта, а также 27 марта, когда людей хватали возле площади Бангалор и в центре Минска.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на определенный спад протестной активности, силовики в апреле задержали более трех сотен белорусов, 210 из которых были осуждены по административным...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор’е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by