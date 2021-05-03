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В апреле число задержанных превысило три сотни человек
04.05.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Несмотря на определенный спад протестной активности, силовики в апреле задержали более трех сотен белорусов, 210 из которых были осуждены по административным делам.
Правозащитники сообщают, что в апреле было штрафовано 68 человек в общей сложности на 3 835 базовых величин (или 111 215 рублей). Еще 131 человек арестован на срок от 5 до 30 суток — в общей сложности за месяц суды назначили 2059 суток ареста. Дела минимум 20 человек отправлены на доработку или прекращены из-за истечения срока давности правонарушения.
Правозащитники подчеркивают, что информация о числе задержанных может быть неполной: ее берут из открытых источников и формируют по данным обратившихся людей, однако это не дает гарантии того, что были зафиксированы все случаи.
Отметим, что в марте в стране наблюдался
Больше всего задержаний произошло накануне Дня Воли, непосредственно 25 марта, а также 27 марта, когда людей хватали возле площади Бангалор и в центре Минска.
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Несмотря на определенный спад протестной активности, силовики в апреле задержали более трех сотен белорусов, 210 из которых были осуждены по административным...
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