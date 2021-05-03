В апреле число задержанных превысило три сотни человек

Несмотря на определенный спад протестной активности, силовики в апреле задержали более трех сотен белорусов, 210 из которых были осуждены по административным делам.

Правозащитники сообщают, что в апреле было штрафовано 68 человек в общей сложности на 3 835 базовых величин (или 111 215 рублей). Еще 131 человек арестован на срок от 5 до 30 суток — в общей сложности за месяц суды назначили 2059 суток ареста. Дела минимум 20 человек отправлены на доработку или прекращены из-за истечения срока давности правонарушения.

Правозащитники подчеркивают, что информация о числе задержанных может быть неполной: ее берут из открытых источников и формируют по данным обратившихся людей, однако это не дает гарантии того, что были зафиксированы все случаи.

Отметим, что в марте в стране наблюдался рост репрессий. Правозащитники сообщали, что в марте текущего года в Беларуси произошло 1 139 задержаний по политическим мотивам, из них в Минске – 841. Это больше, чем было в феврале .

Больше всего задержаний произошло накануне Дня Воли, непосредственно 25 марта, а также 27 марта, когда людей хватали возле площади Бангалор и в центре Минска.