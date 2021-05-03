ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лесик: украинцы вынуждены выезжать на заработки, чтобы оплатить коммуналку

04.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Андрей Лесик, глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Украина): 

Экономика не работает, мы полностью зависим от кредитов МВФ, уничтожили собственные промышленные предприятия своими руками в угоду вот этому внешнему управлению. Дело в том, что в 2013 году, если взять в целом анализировать события за последние 7 лет, после того как в нашей стране произошел переворот и вооруженный захват власти. Я эти вещи называю своими именами, пускай кто-то мне возразит. Так именно после того момента цена на отопление, на газ выросла, если раньше мы говорили в 11-12 раз, сейчас эта цифра еще больше может быть. Дело в том, что государство находится под внешним управлением. И ответ очевиден - вымываются последние сбережения у населения. Это приводит к тому, что люди массово покидают нашу страну, трудовая эмиграция. Раньше ехали на заработки, чтобы заработать деньги на квартиру, может, купить дорогую машину, то сейчас ситуация такая, что просто прокормить свою семью и просто заплатить за коммуналку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Лесик, глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Украина):  Экономика не работает, мы полностью зависим от...
 
Новости дня
Новости общества
 
Проект АТН "Наши герои" - о людях, сумевших защитить Родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by