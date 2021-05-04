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В Литве сообщили, сколько белорусов нелегально пересекли границу с начала года

04.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственная пограничная служба Литвы фиксирует на границе с Беларусью бум нелегальных мигрантов, сообщает BNS со ссылкой на представителя ведомства Гедрюса Мишутиса.

В службе заявили, что после президентских выборов прошлого года в Беларуси, литовские пограничники стали задерживать больше нелегальных мигрантов. В ведомстве сообщили, что в первом квартале этого года обнаружили 90 человек, которые нелегально пересекли государственную границу, в то время как до конца апреля прошлого года их было всего пять. Большинство из задержанных нелегальных мигрантов — граждане Ирака (59 человек). В 2020 году таких случаев не было.

По словам Мишутиса, как правило, мигранты из Ирака хотят попасть в другие страны ЕС. В Госпогранслужбе полагают, что иракские граждане прилетают самолетом из Ирака в Минск, потом на автомобиле следуют до границы Литвы, которую пересекают пешком. Уже на территории Литвы они подают прошение о предоставлении убежища.

Кроме иракцев, есть среди нелегальных мигрантов и белорусы, которые хотят получить убежище и гуманитарную помощь в Литве. По данным службы, с начала года 21 белорус нелегально пересек государственную границу Литвы. При этом в первом квартале прошлого года таких случаев зафиксировано не было.

По словам Мишутиса, белорусские коллеги стали хуже идти на контакт при совместном расследовании приграничных инцидентов. По его словам, были случаи, когда белорусская сторона отказывалась встречаться после того, как литовские пограничники зафиксировали нарушения границы и задержали нарушителей.

— При получении отказа литовская сторона должна предоставить доказательства, подтверждающие факты пересечения границы, в письменной форме, которые представители пограничного ведомства соседней страны не признают, и требуют дополнительных доказательств. После представления дополнительных неоспоримых доказательств и даже после обращения к главному уполномоченному по границе факты пересечения границы либо не признаются, либо на них нет реакции, — заявил Мишутис.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственная пограничная служба Литвы фиксирует на границе с Беларусью бум нелегальных мигрантов, сообщает BNS со ссылкой на представителя ведомства Гедрюса...
 
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