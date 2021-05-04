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В Витебске ребенок разбил голову на аттракционе. Мать отсудила у фирмы денежную компенсацию

04.05.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 12-летняя девочка каталась на «тарзанке» в семейно-развлекательном центре и разбила голову. По решению суда владелец аттракциона выплатит семье ребенка почти 2300 рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В суд обратилась мать девочки. Она сообщила, что при спуске на «тарзанке» ребенок получил травму головы. После выписки из больницы у девочки периодически возникала головная боль.

В работе аттракциона нашли нарушения, его закрыли, а фирму привлекли к административной ответственности. Предписание вынесли и заводу-изготовителю.

Мать девочки потребовала с владельца аттракциона компенсации морального вреда — 2500 рублей. Однако он отказался ее возмещать.

Тогда женщина обратилась в суд.

Суд постановил взыскать в пользу ребенка 1500 рублей. Владелец аттракционов также должен компенсировать судебные расходы матери девочки — 700 рублей, и заплатить госпошлину в доход государства — 81 рубль.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 12-летняя девочка каталась на «тарзанке» в семейно-развлекательном центре и разбила голову. По решению суда владелец аттракциона выплатит семье ребенка...
 
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