В Витебске открылся обновленный бассейн «Комсомолец». Ремонт шел три года

Источник материала: Tut.by

В витебской СДЮШОР «Комсомолец» после реконструкции открылся бассейн. Ремонт шел три года, пишут «Витьбичи».





В мае 2018 года в одной из колонн образовалась трещина . Власти решили делать в бассейне ремонт. Он длился три года.

В спорткомплексе тренируются более 600 ребят, из них 200 занимаются водном поло.

С нового учебного года здесь откроют набор в группы водного поло и обучения плаванию.

Обновленный бассейн открыт и для горожан.