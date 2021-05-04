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В Витебске открылся обновленный бассейн «Комсомолец». Ремонт шел три года
04.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В витебской СДЮШОР «Комсомолец» после реконструкции открылся бассейн. Ремонт шел три года,
В мае 2018 года в одной из колонн
В спорткомплексе тренируются более 600 ребят, из них 200 занимаются водном поло.
С нового учебного года здесь откроют набор в группы водного поло и обучения плаванию.
Обновленный бассейн открыт и для горожан.
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С нового учебного года здесь откроют набор в группы водного поло и обучения плаванию. Обновленный бассейн открыт и для горожан
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