Есть вопросы: рэпер Серега прокомментировал действия властей в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Рэпер Серега заявил, что у него есть вопросы к действующей белорусской власти, интервью музыканта было показано в эфире телеканала "Беларусь 1" .

При этом музыкант убежден, что в дни августовских событий спецслужбы и власть "отлично сделали свою работу".

Напомним, что ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рэпер назвал Александра Лукашенко "хранителем очага", после этого высказывания на музыканта обрушился шквал критики, преимущественно в социальных сетях.

В нынешнем интервью Сергей Пархоменко (настоящее имя музыканта — Sputnik) на вопрос о том, "прилетала ли какая-нибудь ответочка", объяснился, что не во всем поддерживает власть в Беларуси.

"Я не идеализирую действующую белорусскую власть, у меня есть к ней вопросы. Они были даже до выборов... … Где общенациональная идея новая, где образ будущего? Где ваши молодые белорусские элиты, с кем вы собираетесь двигаться в будущее? Если есть люди, которые преломили закон, и они сейчас находятся на этапе следствия либо за решеткой, и у общества есть вопросы: почему они там, за что они там?", - ответил на вопрос музыкант.

По его словам, до сознания людей не доносят всей полноты информации, какие правонарушения совершили люди, которые сейчас находятся в заключении.

"Мы хотим все это знать", - подчеркнул Серега.

Он также добавил, что в стране могут быть "граждане другого мнения, которые могут заблуждаться, могут быть просто дезинформированы". По убеждению музыканта, народ делегировал полномочия власти, пожертвовав часть своих свобод для того, что было спокойно и безопасно.

"Почему они (граждане — прим) не получают ответы на их вопросы?" - возмутился он.

Самый главный вопрос, убежден Пархоменко, "куда мы двигаемся дальше".

"Где эта идея, которая всех объединит? Потому что разъединять нас умеют и делают это умело. …. И почему мы потеряли молодежь? Где наше самое лучшее образование, куда оно делось? Где элиты, новые белорусские элиты?", - обратил внимание собеседника белорусский рэп-исполнитель.

Помимо прочего, в интервью с музыкантом шла речь и о соцсетях, корпорациях, деньгах, США и Дональде Трампе.

Серега еще раз похвалил спецслужбы Беларуси за проделанную работу. И вспомнил трагедию в метро на Немиге, когда погибло 53 человека. Музыкант сравнил то трагическое событие и августовские протесты, указав, что за время разгона митингов, акций и шествий погибло не так много людей, чем в 1999 году на станции метрополитена.

"И когда я смотрю на эту ситуацию и пытаюсь смотреть хладнокровно, спокойно, понимаю: государство выполнило свою работу. Очень сложно представить себе, как это можно было сделать лучше", - высказал свое мнение рэпер.

Напомним, Сергей Пархоменко, известный в музыкальном мирре как рэпер Серега, родился в 1976 году в Гомеле. Впервые о нем как о исполнителе песен узнали за пределами Беларуси. Он совместно с немецким рэпером Azad записал музыкальный трек 2 Kaiser. По мотивам фильма "Бой с тенью" позже был выпущен видеоклип. Но известность Сереге принесла в 2004 году песня "Черный бумер".

Музыкант постоянно проживает на территории Украины. У него есть украинский вид на жительство, но от белорусского гражданства исполнитель не хочет отказываться. В Киеве рэпер занимается творчеством, развивает два музыкальных проекта – Seryoga и Полиграф Шарикoff.