После долгих размышлений: Билл и Мелинда Гейтс разводятся

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс «после длительных размышлений» обьявили о разводе. Об этом Билл сообщил в своем Twitter.

«После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак», - говорится в заявлении пары.

Билл и Мелинда поженились в 1994 году. За это время у них родилось трое детей: Рори Джон, Дженифер Катарин и Фиби Адель.

«За 27 лет мы вырастили трех замечательных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью», - написали Гейтсы.

По их словам, невозможен «дальнейший рост в качестве пары», но они продолжат вместе работать над благотворительным фондом, созданным Биллом и Мелиндой в 2000 году. Основными направлениями работы организации является борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США.

Билл и Мелинда Гейтс не рассказывают, каким образом будет делиться имущество. Отметим, состояние Билла составляет около $130,5 млрд, он занимает четвертое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Мелинда, в свою очередь, занимает пятую строчку Forbes среди самых влиятельных женщин мира по итогам 2020 года.