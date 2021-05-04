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Инженер «Брестжилстрой» получил пять лет колонии за 25 тысяч рублей взятки

04.05.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте 3 мая огласили приговор рассмотрено уголовное дело в отношении 63-летнего бывшего инженера «Брестжилстроя», которого судили за взятку, сообщает пресс-служба областного суда.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обвиняемый работал инженером по материально-техническому снабжению. По версии обвинения, с марта 2019 года по июнь 2020-го он принимал от директора ООО «ВестМеталлГрупп» взятки за помощь в заключении биржевых сделок по закупке у фирмы металлопродукции, а также за передачу директору предприятия сведений, необходимых для заключения этих сделок.

В общей сложности предприниматель передал экс-инженеру не менее 25,6 тысячи рублей.

Суд признал мужчину виновным в получении взяток в крупном размере и назначил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Его также обязали выплатить 500 базовых штрафа (14,5 тысячи рублей) и лишили на пять лет права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Взятки он принимал за помощь в заключении биржевых сделок по закупке у фирмы металлопродукции.
 
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