|
Упавшие деревья, отключения электричества, поврежденные здания. МЧС - о последствиях сильного ветра 3 мая
04.05.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отключения электричества, упавшие деревья и поврежденные машины и здания — все это стало результатом сильного ветра в Беларуси в понедельник, 3 мая. Об этом
Порывы ветра 3 мая, по информации МЧС, достигали скорости 22 м/с. В результате непогоды пострадали по одному населенному пункту на Витебской, Гродненской и Могилевской областях — повреждены кровли двух жилых домов и одной сельхозпостройки.
Также сильный ветер валил деревья — всего зарегистрировано 47 подобных случаев во всех регионах, кроме Гродненщины, почти две трети из которых пришлись на Минск и Минскую область. В результате падения деревьев никто не пострадал, однако были повреждены две легковушки.
Сильный ветер оставил без света 330 населенных пунктов по всей Беларуси, больше всего в Минской и Гродненской областях, однако большая часть неполадок была оперативно устранена. Также в понедельник электричество пропадало в 38 сельскохозяйственных постройках и 1310 трансформаторных подстанциях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упавшие деревья, отключения электричества, поврежденные здания. МЧС - о последствиях сильного ветра 3 мая
Как сообщается, порывы ветра достигали скорости 22 м/с - непогода привела к различным негативным последствиях во всех регионах Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)