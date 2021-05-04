Покупатель в магазине отказался надевать маску – на него вызвали милицию

Инцидент произошел в магазине «5-й элемент» в Слуцке. Покупателю без маски отказали в обслуживании и взвали наряд милиции. Об этом сообщает «Кур'ер».

Мужчина хотел приобрести товар, но у него не было на момент оплаты покупки средства индивидуальной защиты – маски. Продавцы отказались его обслуживать из-за боязни получить штраф за обслуживание «безмасочника». Они ссылались на документы МАРТ и Миноблисполкома.

В результате мужчина забрал товар, положил деньги на кассе и стал уходить вместе с покупкой. Кассир сразу же нажала тревожную кнопку и рольставни на входе в торговое помещение стали опускаться.

«У вас попытка хищения», - заявили сотрудники мужчине, но он продолжал стоять на своем и выяснять причину, по которой ему отказано в обслуживании.

Помочь «безмасочнику» решил другой покупатель, который имел при себе необходимое СИЗ. Он взял у мужчины деньги, купил товар и передал ему. После этого, по словам сотрудников магазина, конфликт был исчерпан и милиция уехала.

«Мы не имели права обслуживать клиента без маски. Он представляет угрозу для других посетителей», - пояснили в магазине после инцидента.