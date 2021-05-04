|
В Витебске собака покусала подростка, хозяин животного сбежал. Как его наказал суд
04.05.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске собака породы акита-ину покусала 13-летнюю девочку. Мать ребенка обратилась в суд, и он взыскал с хозяина животного более 1,7 тысячи рублей,
Инцидент произошел в феврале 2020 года. 13-летняя девочка возвращалась из школы домой, и вдруг на улице на нее набросилась собака породы японская акита-ину. Она шла с хозяином, была на поводке, но без намордника.
Пес сбил девочку с ног, два раза укусил за руку и порвал одежду.
Мужчина убрал собаку — и скрылся. Однако его нашли.
Девочка лечилась в больнице.
Через 3 месяца после ЧП мужчину оштрафовали — за нарушение правил содержания собаки.
Однако мать девочки обратилась в суд — с просьбой взыскать с мужчины компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей.
Суд частично удовлетворил иск. Хозяин собаки должен выплатить в пользу подростка 1,5 тысячи рублей, а также компенсировать около 220 рублей расходов семьи на судебное разбирательство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13-летняя девочка возвращалась из школы домой, и вдруг на улице на нее набросилась собака породы японская акита-ину. Она шла с хозяином, была на поводке, но без...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)