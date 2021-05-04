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В Витебске собака покусала подростка, хозяин животного сбежал. Как его наказал суд

04.05.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске собака породы акита-ину покусала 13-летнюю девочку. Мать ребенка обратилась в суд, и он взыскал с хозяина животного более 1,7 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда.


Иллюстративный снимок. Фото: рixabay.com

Инцидент произошел в феврале 2020 года. 13-летняя девочка возвращалась из школы домой, и вдруг на улице на нее набросилась собака породы японская акита-ину. Она шла с хозяином, была на поводке, но без намордника.

Пес сбил девочку с ног, два раза укусил за руку и порвал одежду.

Мужчина убрал собаку — и скрылся. Однако его нашли.

Девочка лечилась в больнице.

Через 3 месяца после ЧП мужчину оштрафовали — за нарушение правил содержания собаки.

Однако мать девочки обратилась в суд — с просьбой взыскать с мужчины компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил иск. Хозяин собаки должен выплатить в пользу подростка 1,5 тысячи рублей, а также компенсировать около 220 рублей расходов семьи на судебное разбирательство.

 
Теги: Витебск
 
 
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13-летняя девочка возвращалась из школы домой, и вдруг на улице на нее набросилась собака породы японская акита-ину. Она шла с хозяином, была на поводке, но без...
 
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