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Некоторую пластиковую посуду могут вернуть в общепит

04.05.2021 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Если проект постановления одобрит общественность, в общепит вернуться 300-миллиметровые пластиковые стаканы, трубочки для напитков, контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки, которые ранее были запрещены, сообщает пресс-служба МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления №14 от 19 февраля 2020 года, которым запрещается использовать и продавать многие разновидности "пластика" в кафе, ресторанах и столовых.

Теперь из перечня предлагается исключить стаканы объемом 300 мл и более, трубочки (соломинки) для напитков, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

Ознакомиться с проектом постановления можно на Правовом форуме Беларуси, замечания и предложения вносятся с 4 мая до 18:00 14 мая 2021 года.

В перечне запрещенного пластика останутся одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, чашки, тарелки, одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи.

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Теги: Минск
 
 
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Запрет на использование большого количества разновидностей пластиковой посуды в общепите вступил в действие в 2021 году.
 
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