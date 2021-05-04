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Некоторую пластиковую посуду могут вернуть в общепит
04.05.2021 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Если проект постановления одобрит общественность, в общепит вернуться 300-миллиметровые пластиковые стаканы, трубочки для напитков, контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки, которые ранее были запрещены, сообщает пресс-служба МАРТ.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления №14 от 19 февраля 2020 года, которым
Теперь из перечня предлагается исключить стаканы объемом 300 мл и более, трубочки (соломинки) для напитков, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.
Ознакомиться с проектом постановления можно на Правовом форуме Беларуси, замечания и предложения вносятся с 4 мая до 18:00 14 мая 2021 года.
В перечне запрещенного пластика останутся одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, чашки, тарелки, одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи.
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Запрет на использование большого количества разновидностей пластиковой посуды в общепите вступил в действие в 2021 году.
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