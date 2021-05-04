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Госпогранкомитет Беларуси запустил патриотический проект "Спасибо за Победу!"
04.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В преддверии Дня Победы Госпогранкомитет Беларуси запустил патриотический проект "Спасибо за Победу!" Это серия видеороликов с самыми яркими воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны (видео).
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В преддверии Дня Победы Госпогранкомитет Беларуси запустил патриотический проект "Спасибо за Победу!" Это серия видеороликов с самыми яркими воспоминаниями...
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