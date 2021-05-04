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В Вооруженных Силах Беларуси чествуют военнослужащих срочной службы, которые увольняются в запас
04.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Вооруженных Силах Беларуси чествуют военнослужащих срочной службы, которые увольняются в запас. По традиции командование воинских частей приглашает матерей военнослужащих, чьи сыновья наиболее отличились в ходе службы. Офицеры благодарят женщин за воспитание сыновей и отвечают на интересующие вопросы (видео).
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В Вооруженных Силах Беларуси чествуют военнослужащих срочной службы, которые увольняются в запас. По традиции командование воинских частей приглашает матерей...
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