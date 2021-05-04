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Сегодня 77-я годовщина прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Героические события Великой Отечественной войны датируются маем 1944 года. Партизанская зона стала объектом одной из самых крупных за всю историю войны карательных операций. Против 17 тысяч партизан - 60-тысячное фашистское войско. 25 суток шли тяжелые бои. В ночь с 4 на 5 мая партизаны осуществили легендарный прорыв блокады и вывели из окружения 15 тысяч мирного населения. В 74-м году в Ушачском районе был воздвигнут мемориальный комплекс. Каждый май в годовщину подвига партизан здесь собираются дети и внуки героев, патриоты. Сегодня торжественные мероприятия на "Прорыве" начнутся в 2 часа дня. Состоится митинг, автопробег, будут организованы тематические площадки.