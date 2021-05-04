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Галина Филипенок - в проекте "Белорусская Super женщина"
04.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Растить для страны достойное молодое поколение, прививать патриотизм и любовь к родной земле с самого детства - это кредо героини новой серии проекта "Белорусская Super женщина". Минчанка Галина Филипенок успешно руководит одной из лучших школ столицы, занимается общественной работой, преподает свой любимый предмет. Ее взгляд на жизнь и мир вокруг - смотрите сегодня в вечернем эфире в проекте
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Растить для страны достойное молодое поколение, прививать патриотизм и любовь к родной земле с самого детства - это кредо героини новой серии проекта...
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