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Галина Филипенок - в проекте "Белорусская Super женщина"

04.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Растить  для страны  достойное  молодое поколение,  прививать патриотизм  и любовь к родной земле с самого детства - это кредо героини новой серии проекта "Белорусская Super женщина". Минчанка Галина Филипенок успешно руководит одной из лучших школ столицы, занимается общественной работой, преподает свой любимый предмет. Ее взгляд на жизнь и мир вокруг - смотрите сегодня в вечернем эфире в проекте "Белорусская Super женщина" на "Беларусь 1".

 
 
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Растить  для страны  достойное  молодое поколение,  прививать патриотизм  и любовь к родной земле с самого детства - это кредо героини новой серии проекта...
 
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