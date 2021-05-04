А. Лесик: В Украине происходит тарифный геноцид

Источник материала: БT

Газовый кризис в Украине снова в разгаре. Из-за постоянно растущих цен на энергоносители жители страны могут остаться без горячей воды и тепла.

По мнению главы Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрея Лесика, если ситуация не разрешится, в Украине возможен новый тарифный Майдан.

Андрей Лесик, глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Украина): В Украине продолжается тарифный геноцид, там цена на электроэнергию выросла на 36 %, тарифы на газ, на тепло - в целом на 14 %. К сожалению эта ситуация закончится тем, что социальное напряжение в обществе будет расти. У людей не будет возможностей закрыть старые долги, возможности оплачивать текущие расходы. В связи с эти мы можем стать свидетелями очередных волнений, они могут быть просто неконтролируемые, и это плохо. Власть вместо того, чтобы действительно как-то услышать людей и принимать какие-то меры, идет по старой схеме. Они ужесточают контроль затем, чтобы выбивать долги. Но если у человека нет денег, то они ниоткуда не возьмутся. Поэтому в данном случае ответ очевиден - данная власть не то, что не справляется, а наоборот, такое впечатление, что умышленно делает все, чтобы вымывать у людей последние сбережения.