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«Белавиа» закрывает свои кассы на улице Ленина
04.05.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа» закрывает офис по продаже билетов на улице Ленина. Об этом
Авиакассы на улице Ленина, 18 прекращают работу с 8 мая 2021-го.
В авиакомпании советуют обращаться для покупки билетов в офис по улице Немига, 14А.
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«Белавиа» закрывает офис по продаже билетов на улице Ленина. Об этом сообщает сайт авиакомпании.
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