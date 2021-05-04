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«Белавиа» закрывает свои кассы на улице Ленина

04.05.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белавиа» закрывает офис по продаже билетов на улице Ленина. Об этом сообщает сайт авиакомпании.


Фото: Яндекс. Панорамы

Авиакассы на улице Ленина, 18 прекращают работу с 8 мая 2021-го.

В авиакомпании советуют обращаться для покупки билетов в офис по улице Немига, 14А.

 
 
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«Белавиа» закрывает офис по продаже билетов на улице Ленина. Об этом сообщает сайт авиакомпании.
 
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