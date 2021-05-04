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Последствия сильного ветра 3 мая: нарушенное электроснабжение, поврежденные машины и крыши
04.05.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 3 мая, по большей территории страны был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (порывы до 20 м/с). Сегодня МЧС
По информации МЧС, порывы ветра достигали 22 м/с, в результате чего пострадали 3 населенных пункта в Витебской (1), Гродненской (1) и Могилевской (1) областях, повреждены 2 жилых дома и одна сельхозпостройка.
Суммарно на всей территории страны упали 47 деревьев: в Брестской области (10), Витебской (3), Гомельской (2), Минской (19), Могилевской (3) областях и Минске (10), в результате чего повреждены 2 легковых автомобиля, пострадавших нет.
Как сообщает официальный телеграм-канал «Белэнерго», за сутки (с 6.00 3 мая до 6.00 4 мая) временно нарушалось электроснабжение в 391 населенном пункте. Больше всего отключений наблюдалось в Минской области.
«По состоянию на 06-00 4 мая отключений электроснабжения населенных пунктов не зафиксировано», -
Помимо этого, МЧС информирует о нарушении подачи электричества в 38 сельскохозяйственных зданий и 1310 трансформаторных подстанций. По данным на 6.00 4 мая, в 4 подстанциях не восстановлено электроснабжение.
Напомним, вчера самолет «Белавиа», летевший Тбилиси,
На сегодня, 4 мая, синоптики
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Вчера, 3 мая, по большей территории страны был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (порывы до 20 м/с).
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