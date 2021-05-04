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Последствия сильного ветра 3 мая: нарушенное электроснабжение, поврежденные машины и крыши

04.05.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера, 3 мая, по большей территории страны был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (порывы до 20 м/с). Сегодня МЧС подвело итоги такой погоды: нарушалось электроснабжение в 391 населенном пункте, разбиты машины, повреждены здания.

По информации МЧС, порывы ветра достигали 22 м/с, в результате чего пострадали 3 населенных пункта в Витебской (1), Гродненской (1) и Могилевской (1) областях, повреждены 2 жилых дома и одна сельхозпостройка.

Суммарно на всей территории страны упали 47 деревьев: в Брестской области (10), Витебской (3), Гомельской (2), Минской (19), Могилевской (3) областях и Минске (10), в результате чего повреждены 2 легковых автомобиля, пострадавших нет.


«Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает официальный телеграм-канал «Белэнерго», за сутки (с 6.00 3 мая до 6.00 4 мая) временно нарушалось электроснабжение в 391 населенном пункте. Больше всего отключений наблюдалось в Минской области.

«По состоянию на 06-00 4 мая отключений электроснабжения населенных пунктов не зафиксировано», - рассказали энергетики.

Помимо этого, МЧС информирует о нарушении подачи электричества в 38 сельскохозяйственных зданий и 1310 трансформаторных подстанций. По данным на 6.00 4 мая, в 4 подстанциях не восстановлено электроснабжение.

Напомним, вчера самолет «Белавиа», летевший Тбилиси, не смог приземлиться в Минске из-за сильного ветра и выполнил посадку в Вильнюсе. Спустя время он все же прибыл в белорусскую столицу.

На сегодня, 4 мая, синоптики обещают сохранение сильного ветра и продлевают оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 3 мая, по большей территории страны был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (порывы до 20 м/с).
 
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