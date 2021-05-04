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Звонильная неделя. Где в Витебске после Пасхи можно позвонить в колокола
04.05.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неделю после Пасхи называют Светлой или Звонильной — в это время любой желающий может подняться на церковную колокольню и позвонить в колокола. Эту традицию возрождают в Витебской епархии. Мы приводим
4 мая, вторник
18.00 — храм Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Замковая, 1а)
5 мая, среда
18.00 — городской поселок Лиозно, храм Воздвижения Креста Господня (ул. Ленина, 90)
6 мая, четверг
18.00 — Свято-Троицкий Марков мужской монастырь (ул. Максима Горького, 84а)
19.00 — храм святого великомученика Георгия Победоносца (пр. Черняховского, 28/13)
7 мая, пятница
18.00 — храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Коммунистическая, 15)
8 мая, суббота
12.00 — поселок Руба, храм святого великомученика и целителя Пантелеймона (ул. Центральная, 12)
15.00 — Свято-Успенский кафедральный собор (ул. Крылова, 9)
9 мая, воскресенье
13.30 — храм святой мученицы Татьяны (пр. Московский, 72а).
Горожан, которые хотят подняться на колокольню, просят надеть медицинскую маску.
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Неделю после Пасхи называют Светлой или Звонильной - в это время любой желающий может подняться на церковную колокольню и позвонить в колокола. Эту традицию...
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