Звонильная неделя. Где в Витебске после Пасхи можно позвонить в колокола

Источник материала: Tut.by

Неделю после Пасхи называют Светлой или Звонильной — в это время любой желающий может подняться на церковную колокольню и позвонить в колокола. Эту традицию возрождают в Витебской епархии. Мы приводим список храмов с указанием времени, где вас точно ждут на этой неделе.

4 мая, вторник

18.00 — храм Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Замковая, 1а)

5 мая, среда

18.00 — городской поселок Лиозно, храм Воздвижения Креста Господня (ул. Ленина, 90)

6 мая, четверг

18.00 — Свято-Троицкий Марков мужской монастырь (ул. Максима Горького, 84а)

19.00 — храм святого великомученика Георгия Победоносца (пр. Черняховского, 28/13)

7 мая, пятница

18.00 — храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Коммунистическая, 15)

8 мая, суббота

12.00 — поселок Руба, храм святого великомученика и целителя Пантелеймона (ул. Центральная, 12)

15.00 — Свято-Успенский кафедральный собор (ул. Крылова, 9)

9 мая, воскресенье

13.30 — храм святой мученицы Татьяны (пр. Московский, 72а).

Горожан, которые хотят подняться на колокольню, просят надеть медицинскую маску.

Телефон, по которому можно уточнить детали: +375 29 590−32−45 (Георгий).