Пенсии и пособия за 9 и 11 мая выплатят на почте заранее

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Белпочта определила, в какие дни можно будет получить пенсии и пособия за День Победы (9 Мая) и Радуницу (11 мая), сообщили в пресс-службе предприятия.

Выплаты за 9 мая в Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях начнутся с 6 мая. Жителям Минска, Витебска, а также Гомельской и Гродненской областей получить пенсии и пособия можно будет с 7 мая. А жителям Гомеля и Гродно – 8 мая.

Что касается выплат за 11 мая, то в столичных почтовых отделениях, а также ОПС Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, их начнут выдавать с 8 мая. В Витебске, Гомеле и Гродно пособия и пенсии выплатят 10 мая.

В грядущие воскресенье (9 мая) и следующий вторник (11 мая) работать будут только дежурные отделения почтовой связи. Не исключено, что в эти дни на почте изменится график работы и условия приема внутренних отправлений EMS, как это было в период с 30 апреля по 2 мая .

Подробнее информацию о графике работы и приеме отправлений можно уточнить в почтовых отделениях или в контакт-центре РУП "Белпочта".

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