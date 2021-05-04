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Пенсии и пособия за 9 и 11 мая выплатят на почте заранее
04.05.2021 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Белпочта определила, в какие дни можно будет получить пенсии и пособия за День Победы (9 Мая) и Радуницу (11 мая), сообщили в пресс-службе предприятия.
Выплаты за 9 мая в Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях начнутся с 6 мая. Жителям Минска, Витебска, а также Гомельской и Гродненской областей получить пенсии и пособия можно будет с 7 мая. А жителям Гомеля и Гродно – 8 мая.
Что касается выплат за 11 мая, то в столичных почтовых отделениях, а также ОПС Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, их начнут выдавать с 8 мая. В Витебске, Гомеле и Гродно пособия и пенсии выплатят 10 мая.
В грядущие воскресенье (9 мая) и следующий вторник (11 мая) работать будут только дежурные отделения почтовой связи. Не исключено, что в эти дни на почте изменится график работы и условия приема внутренних отправлений EMS, как это было в
Подробнее информацию о графике работы и приеме отправлений можно уточнить в почтовых отделениях или в контакт-центре РУП "Белпочта".
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В эти праздничные даты будут работать только дежурные почтовые отделения по всей стране, там можно будет получить социальные выплаты.
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