Поиски нацистского золота в Польше привели в публичный дом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 4 – мая Sputnik. Во дворце Минковских на юго-западе Польши может находиться "золото Бреслау" - десять тонн драгоценного металла. Такие сведения содержит вскрытая переписка офицера СС по фамилии фон Штайн, подробности публикует Daily Mail .

История уходит корнями в бесследное исчезновение немецких сбережений из здания полицейской управы в польском Вроцлаве. Перед наступлением Красной Армии богатые землевладельцы Германии, чтобы спасти ценности, передали их армии СС.

Описания украшений, антиквариата, драгоценных металлов и камней были найдены на страницах секретных документов, дневника и любовной переписки одного из гитлеровских офицеров, которому было поручено скрыть богатства. Как сообщается, немецкий военный входил в тайную ложу Кведлинбург, которая насчитывает 1000-летнюю историю.

В качестве надежного хранилища офицер фон Штейн выбрал усадьбу частной польской резиденции. Подземное укрытие, исходя из материалов, расположено в оранжерее дворца Минсковских – старинного польского рода. Позднее там был организован бордель.

Фон Штейн в письме своей любовнице Инге упоминает "секретную операцию".

"Дорогая Инге, я исполню свое задание по воле божьей. Некоторые перевозки прошли успешно. Оставшиеся 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки я доверяю вам. Только вы знаете, где они находятся. Да поможет тебе Бог и поможет мне выполнить мое задание", - говорилось в послании.

Впрочем, информация весьма противоречива. Другой офицер под псевдонимом Михаэлис пишет, что 28 тонн золота зарыты в колодце. А на полях дневника карандашом указано еще 11 мест в Нижней Силезии, где может быть скрыто немецкое золото. Как отмечается, сундуки и контейнеры обладали высокой прочностью, а для маскировки схроны были озеленены.

Глава Фонда "Силезский мост" Роман Фурманяк, который исследует материалы и рассчитывает, что доберется до сокровищ, взял усадьбу Минсковских в долгосрочную аренду. В послевоенные годы в особняке квартировалась Красная армия, а затем в разное время дислоцировались части Войска Польского.

Как выясняется, Инге, которой было поручено быть стражем сокровищ, после войны изменила внешность и продолжила присматривать за домом. Она скончалась в начале 2000-х.

После изучения нацистских дневников охотники за сокровищами обнаружили сведения еще об одном тайнике в селе Розток. Там на глубине 64 метров спрятано хранилище с ценностями.

"Сейчас мы сосредотачиваемся на Минковском, потому что думаем, что это будет проще. Восстановление утерянных произведений искусства и их возвращение законным владельцам может стать катализатором изменений, направленных на достижение единства, а не поляризации. Это понятие определяет нашу миссию", – рассказал журналистам Фурманяк.

Также исследователь уточнил, что у него есть все документы на проведение работ. Его фонд тесно сотрудничает с польским Министерством культуры.

Тайная ложа

Что касается тайной ложи, упоминаемой в документах, то своим названием – Кведлинбург – секретное сообщество обязано небольшому немецкому городку в Саксонии-Анхальт. Его история начинается в 10 веке – времени правления Короля Генриха. Шеф СС Генрих Гиммлер считал себя перерождением монарха. В 1930-х м Гитлер заключил с ложей союз, который объединял элиту Третьего рейха. Члены сообщества получали ключевые назначения во власти и участвовали в тайных ритуалах.

Сенсации и споры о сокровищах нацистов не прекращаются с окончания Второй Мировой войны. С 2015 года польская и британская пресса неоднократно сообщали об обнаружении "золотого поезда" на участке железной дороге по линии Вроцлав — Валбжих. Якобы в одном из зарытых туннелей на территории современной Польши спрятан состав с драгоценностями. Год спустя после использования георадара стало понятно, что предполагаемый туннель – это естественные ледовые образования.

Поиски финансируют частные спонсоры и поддерживают добровольные пожертвования, польские власти от исследований отказались. Пока местонахождение золотого поезда так и не подтвердилось. Но отказываться от своих намерений охотники за сокровищами не спешат.