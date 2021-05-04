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МАРТ предлагает вернуть в общепит некоторые виды пластиковой посуды

04.05.2021 12:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предлагает исключить некоторые виды пластиковой посуды из списка, запрещенного к продаже и использованию в заведениях общественного питания. МАРТ вынесло проект данного постановления на общественное обсуждение.

В ведомстве считают, что не весь необходимый общепиту ассортимент одноразовой посуды производится из натуральных и комбинированных материалов (бумага/картон, дерево, кукурузный крахмал и др, которые сейчас разрешены) и мощности наших предприятий не полностью покрывают потребности заведений питания. А также посуда из экологичных материалов в разы дороже.

В следствие чего полный запрет пластика «может привести к ухудшению качества обслуживания потребителей, росту цен и уходу с рынка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Поэтому МАРТ инициирует исключить из запрещенного списка:

  • стаканы объемом 300 мл,
  • трубочки для напитков,
  • контейнеры,
  • лотки,
  • ланч-боксы,
  • коррексы,
  • банки и бутылки.

Оставить свое предложение относительно изменений МАРТ можно до 14 мая.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предлагает исключить некоторые виды пластиковой посуды из списка, запрещенного к продаже и...
 
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