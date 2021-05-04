МАРТ предлагает вернуть в общепит некоторые виды пластиковой посуды

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предлагает исключить некоторые виды пластиковой посуды из списка, запрещенного к продаже и использованию в заведениях общественного питания. МАРТ вынесло проект данного постановления на общественное обсуждение.

В ведомстве считают, что не весь необходимый общепиту ассортимент одноразовой посуды производится из натуральных и комбинированных материалов (бумага/картон, дерево, кукурузный крахмал и др, которые сейчас разрешены) и мощности наших предприятий не полностью покрывают потребности заведений питания. А также посуда из экологичных материалов в разы дороже.

В следствие чего полный запрет пластика «может привести к ухудшению качества обслуживания потребителей, росту цен и уходу с рынка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Поэтому МАРТ инициирует исключить из запрещенного списка:

стаканы объемом 300 мл,

трубочки для напитков,

контейнеры,

лотки,

ланч-боксы,

коррексы,

банки и бутылки.

Оставить свое предложение относительно изменений МАРТ можно до 14 мая.