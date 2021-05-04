В Литве в поезде из Беларуси нашли более 30 тысяч пачек сигарет, которые были спрятаны в удобрениях

Источник материала: Tut.by

В минувшую пятницу литовские таможенники обнаружили в вагоне грузового поезда, который ехал из Беларуси в Клайпеду, почти 31 тысячу пачек контрабандных сигарет. Они были спрятаны в удобрение, которое перевозили в цистернах, сообщает таможенная служба Литвы.



Фото: pasienis.lt

У литовских таможенников была предварительная информация, что в грузовом поезде может перевозиться контрабанда, поэтому сотрудники различных служб соседней страны проверили состав, в котором по документам перевозили удобрение, на железнодорожной железнодорожной станции Вайдотай.









В одной из цистерн обнаружили 61 коробку с сигаретами с белорусскими акцизными марками. Стоимость сигарет, если бы они продавались в Литве, — 112 тысяч евро.

Начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения подакцизной продукции. Контрабандные сигареты изъяты, а грузовой поезд после соблюдения необходимых формальностей продолжил свой путь.