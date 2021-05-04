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В Литве в поезде из Беларуси нашли более 30 тысяч пачек сигарет, которые были спрятаны в удобрениях
04.05.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минувшую пятницу литовские таможенники обнаружили в вагоне грузового поезда, который ехал из Беларуси в Клайпеду, почти 31 тысячу пачек контрабандных сигарет. Они были спрятаны в удобрение, которое перевозили в цистернах,
У литовских таможенников была предварительная информация, что в грузовом поезде может перевозиться контрабанда, поэтому сотрудники различных служб соседней страны проверили состав, в котором по документам перевозили удобрение, на железнодорожной железнодорожной станции Вайдотай.
В одной из цистерн обнаружили 61 коробку с сигаретами с белорусскими акцизными марками. Стоимость сигарет, если бы они продавались в Литве, — 112 тысяч евро.
Начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения подакцизной продукции. Контрабандные сигареты изъяты, а грузовой поезд после соблюдения необходимых формальностей продолжил свой путь.
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В минувшую пятницу литовские таможенники обнаружили в вагоне грузового поезда, который ехал из Беларуси в Клайпеду, почти 31 тысячу пачек контрабандных сигарет....
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