На закупку нового оборудования Лунинецкий лесхоз потратит 850 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Лунинецком лесхозе планируют провести модернизацию технологического оборудования на действующей линии лесопиления в Дятловичах, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: lesprominform.ru

На деревообрабатывающий цех «Дятловичи» закупают новое оборудование по переработке круглых лесоматериалов: три станка ориентировочной стоимостью закупки 730 тысяч рублей. Срок поставки до 31 октября 2021 года.

Компания-поставщик должна осуществить демонтаж старого оборудования и монтаж нового, а также все пусконаладочные работы в трехнедельный срок.

Отдельным лотом закупают рубительную машину Skorpion 500 EB/2 или аналог для производства щепы из отходов лесопиления. Также закупаются загрузочный ленточный транспортер длиной не менее 3 м и выгрузочный наклонный транспортер с конвейерной лентой с упорными полосами, который должен обеспечивать выгрузку и подъем щепы на высоту 4,5 м.

Ориентировочная стоимость закупки 120 тысяч рублей. Срок поставки до 31 января 2022 года.