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На закупку нового оборудования Лунинецкий лесхоз потратит 850 тысяч рублей
04.05.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лунинецком лесхозе планируют провести модернизацию технологического оборудования на действующей линии лесопиления в Дятловичах, сообщает
На деревообрабатывающий цех «Дятловичи» закупают новое оборудование по переработке круглых лесоматериалов: три станка ориентировочной стоимостью закупки 730 тысяч рублей. Срок поставки до 31 октября 2021 года.
Компания-поставщик должна осуществить демонтаж старого оборудования и монтаж нового, а также все пусконаладочные работы в трехнедельный срок.
Отдельным лотом закупают рубительную машину Skorpion 500 EB/2 или аналог для производства щепы из отходов лесопиления. Также закупаются загрузочный ленточный транспортер длиной не менее 3 м и выгрузочный наклонный транспортер с конвейерной лентой с упорными полосами, который должен обеспечивать выгрузку и подъем щепы на высоту 4,5 м.
Ориентировочная стоимость закупки 120 тысяч рублей. Срок поставки до 31 января 2022 года.
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В цехах обновляют оборудование по переработке круглых лесоматериалов.
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