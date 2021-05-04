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Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления в канун Дня Победы
04.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Cамые добрые поздравления в эти майские дни - в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Подарки в канун праздника Победы им вручают представители патриотических объединений, общественных организаций, профсоюзов и предприятий, многим - на дому. Гостей принимают радушно. Ветераны не сдерживают эмоций, вспоминая сражения и фронтовых товарищей, и рады мирному небу.
Андрей Андрейчиков, ветеран Великой Отечественной войны: Чтобы никто не забывал, какой огромной ценой досталась нам Победа! Я от всего сердца поздравляю всех, особенно оставшихся еще ветеранов войны, а также всех граждан нашего города и всей страны с Днем Победы.
Такие встречи с ветеранами не ограничиваются поздравлениями. Обычно они наполнены рассказами фронтовиков о боевом пути. Помнить это важно!
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Cамые добрые поздравления в эти майские дни - в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Подарки в канун праздника Победы им вручают представители...
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