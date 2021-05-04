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В Белорусской академии музыки проходит Пасхальный фестиваль
04.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пасхальный фестиваль в Белорусской академии музыки открыла опера Петра Чайковского "Иоланта", вокальные партии исполнили участники оперной студии. Своеобразная театрально вокальная кузница Академии подготовила немало солистов для музыкальных театров нашей страны. В праздничной программе фестиваля - выступление студенческой молодежи, а также мэтров Академии.
На протяжении праздничной недели в концертном зале академии пройдут концерты хоровой и инструментальной музыки. А в пятницу все произведения и выступления будут посвящены Великой Победе. Песни военных лет в исполнении молодых вокалистов и торжественное звучание духового оркестра.
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Пасхальный фестиваль в Белорусской академии музыки открыла опера Петра Чайковского "Иоланта", вокальные партии исполнили участники оперной студии. Своеобразная...
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