В Белорусской академии музыки проходит Пасхальный фестиваль

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Пасхальный фестиваль в Белорусской академии музыки открыла опера Петра Чайковского "Иоланта", вокальные партии исполнили участники оперной студии. Своеобразная театрально вокальная кузница Академии подготовила немало солистов для музыкальных театров нашей страны. В праздничной программе фестиваля - выступление студенческой молодежи, а также мэтров Академии.

На протяжении праздничной недели в концертном зале академии пройдут концерты хоровой и инструментальной музыки. А в пятницу все произведения и выступления будут посвящены Великой Победе. Песни военных лет в исполнении молодых вокалистов и торжественное звучание духового оркестра.