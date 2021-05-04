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Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС. Как отметили в госкорпорации, процесс входного контроля горючего проводился профильными специалистами. Каждый этап приемки контролировали сотрудники Госатомнадзора Беларуси. В соответствии с регламентом специалисты проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние топливной продукции, контрольные геометрические параметры. По итогам был подписан акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля на площадке, надлежащее качество и готовность поставленной партии ядерного топлива к начальной загрузке в реактор.