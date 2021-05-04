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Циклон "Даниэль" в Беларуси - объявлено штормовое предупреждение

04.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Циклон "Даниэль" сегодня усилит свое присутствие в Беларуси. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигать будут 20 метров в секунду. Циклон принесет еще и дожди.

В первые дни мая по стране выпало не менее 30 % осадков. В целом первая декада мая в Беларуси ожидается на один градус ниже климатической нормы.

 
 
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Циклон "Даниэль" сегодня усилит свое присутствие в Беларуси. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигать будут 20 метров в секунду. Циклон...
 
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