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В Бресте сильный ветер повалил 38 деревьев и погнул один билборд

04.05.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный порывистый ветер 2−3 мая повалил в городе 38 деревьев, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.


Деревья падали на городских территориях, пляжах, в учреждениях образования. Кроме того порывом ветра поврежден один бигборд и ряд рекламных конструкций.

К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия непогоды оперативно устранили.

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Теги: Брест
 
 
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