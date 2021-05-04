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В Бресте сильный ветер повалил 38 деревьев и погнул один билборд
04.05.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный порывистый ветер 2−3 мая повалил в городе 38 деревьев, сообщил в
Деревья падали на городских территориях, пляжах, в учреждениях образования. Кроме того порывом ветра поврежден один бигборд и ряд рекламных конструкций.
К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия непогоды оперативно устранили.
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