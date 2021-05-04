В Полоцком районе мужчина поджег родительский дом. Был суд, отец с матерью отказались видеть сына

Источник материала: Tut.by

Житель Полоцкого района получил 3 года колонии за поджог родительского дома, сообщает Генпрокуратура.



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35-летний мужчина развелся с женой и поселился у престарелых родителей в деревне Шпаковщина Полоцкого района. Он жил за их счет и пьянствовал. Из-за этого в семье возникали конфликты.

Утром 15 января этого года, после очередного скандала, мужчина взял у матери 5 рублей и пошел в магазин. Вернулся домой пьяным и стал просить денег у отца. Получив отказ, он бросил в телевизор табурет. Мать в это время была у соседки, а отец оделся и вышел на улицу, пригрозив сыну, что вызовет милицию.

Сын пошел в гараж, взял канистру с топливом и поджег дом.

Сотрудники МЧС приехали быстро — и благодаря этому дом не сгорел полностью. Ущерб родители оценили в почти 1,5 тысячи рублей.

На суде мужчина объяснял, что хотел испугать отца. Думал, что тот вернется и даст ему денег.

Престарелые родители после пожара уехали жить к дочери в Могилевскую область. Показания на суде они давали по видеосвязи: не хотели видеть сына и не могли приехать на процесс по состоянию здоровья.

За умышленное уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом суд наказал мужчину 3 годами колонии усиленного режима.