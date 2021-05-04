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Задержан челюстно-лицевой хирург Андрей Любецкий. Его жена фигурировала в «шпионском фильме» ОНТ
04.05.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 4 мая, в Минске задержали известного челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого. Об этом
— Утром к Андрею пришли, не знаем точно, во сколько. Обыскали квартиру и его забрали, — рассказали журналистам «Нашай Нівы» родственники Андрея Любецкого.
Им также неизвестно, задержан хирург по административному или уголовному делу.
Андрей Любецкий — известный челюстно-лицевой хирург, его жена Наталья — стоматолог, работала в 4-й минской поликлинике, в семье четверо детей. В ночь на 1 апреля она пропала, рассказал Андрей Любецкий в
После того как Наталью отпустили из КГБ, женщина вместе с детьми уехала из Беларуси.
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Андрей Любецкий - известный челюстно-лицевой хирург, его жена Наталья - стоматолог, работала в 4-й минской поликлинике, в семье четверо детей. В ночь на 1 апреля она...
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