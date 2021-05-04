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В Бобруйске два «политических» уголовных дела закрыли, в возбуждении еще одного отказали

04.05.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в апреле с двоих фигурантов уголовных дел по «политическим» статьям сняли обвинения, в отношении еще одного мужчины в возбуждении дела было отказано. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Галина Юшковская с ноября прошлого года обвинялась по уголовной статье 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси — якобы именно она писала неприятные комментарии в адрес двух бобруйских милиционеров в Telegram. Женщина при этом категорически отрицала свою вину. Юшковскую вызывали на допросы, дома у нее провели обыск и забрали у женщины мобильный телефон. В итоге 19 февраля ее заключили под стражу на трое суток, однако выяснилось, что в это время аккаунт, который, как утверждалось, принадлежал женщине, продолжал быть активным, с него оставлялись комментарии. Благодаря этому ей удалось доказать свою невиновность: в конце апреля женщина узнала о том, что больше не является фигуранткой уголовного дела.

Глава бобруйского отделения «Белорусского независимого профсоюза» Сергей Гурло в настоящий момент обвиняется также по уголовной статье об оскорблении представителя власти — в его случае сотрудника городского ОМОН — и в ожидании суда находится под подпиской о невыезде. Однако 30 апреля он узнал, что было отказано в возбуждении в отношении него другого уголовного дела по статье об организации массовых беспорядков, а также дел по двум административным статьям.

Еще один бобруйчанин, Владимир Лазарев, еще в прошлом году уехал за границу из-за возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси, однако в конце апреля узнал, что производство по нему было прекращено. Тем не менее мужчина пока не планирует возвращаться на родину.

 
 
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Уголовные дела касались оскорбления представителей власти, а также организации массовых беспорядков.
 
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