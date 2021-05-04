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На коллегии МВД рассмотрели эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний
04.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совершенство законодательства и добровольные дружины как факторы профилактики преступлений. Основная тема разговора на коллегии МВД - эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний.
По статистике, снизилось число ряда преступлений. Но министр Иван Кубраков отметил, что причин для самоуспокоения нет, и нацелил сотрудников на предметную работу с народом, а для успешного результата вовлекать в этот процесс необходимо добровольные дружины и другие службы.
Новый КоАП или поправки в Уголовный кодекс, которые уже вступили в силу. Здесь милиции стало проще воздействовать на так называемых абьюзеров. Речь о бывших супругах, проживающих в одной квартире, или взрослых детях, которые применяют насилие к престарелым родителям.
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На коллегии МВД рассмотрели эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний
Совершенство законодательства и добровольные дружины как факторы профилактики преступлений. Основная тема разговора на коллегии МВД - эффективность...
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