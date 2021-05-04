На коллегии МВД рассмотрели эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний

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Совершенство законодательства и добровольные дружины как факторы профилактики преступлений. Основная тема разговора на коллегии МВД - эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний.

По статистике, снизилось число ряда преступлений. Но министр Иван Кубраков отметил, что причин для самоуспокоения нет, и нацелил сотрудников на предметную работу с народом, а для успешного результата вовлекать в этот процесс необходимо добровольные дружины и другие службы.

Новый КоАП или поправки в Уголовный кодекс, которые уже вступили в силу. Здесь милиции стало проще воздействовать на так называемых абьюзеров. Речь о бывших супругах, проживающих в одной квартире, или взрослых детях, которые применяют насилие к престарелым родителям.