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На коллегии МВД рассмотрели эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний

04.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совершенство законодательства и добровольные дружины как факторы  профилактики  преступлений. Основная тема разговора на коллегии МВД - эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний. 

По статистике, снизилось число ряда преступлений. Но министр Иван Кубраков отметил, что причин для самоуспокоения нет, и нацелил сотрудников на предметную работу с народом, а для успешного результата вовлекать в этот процесс необходимо добровольные дружины и другие службы.  

Новый КоАП или поправки в Уголовный кодекс, которые уже вступили в силу. Здесь милиции стало проще воздействовать на так называемых абьюзеров. Речь о бывших супругах, проживающих в одной квартире, или взрослых детях, которые применяют насилие к престарелым родителям. 

 
 
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Совершенство законодательства и добровольные дружины как факторы  профилактики  преступлений. Основная тема разговора на коллегии МВД - эффективность...
 
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